POL-OB: Wohnungstür gut gesichert / Wohnungseinbruch verhindert

Wohnungseinbruch verhindert

Oberhausen (ots)

Die gute technische Sicherung einer Wohnung auf der Mühlheimer Straße zahlte sich für die Bewohner aus. Sie hatten die Wohnungstür mit einem Zusatzschloß gesichert. Genau daran bissen sich Kriminelle die Zähne aus, als sie gestern (4.1.) die Wohnungstür aufbrechen wollten.

Die Bewohner waren am Vormittag nur für wenige Stunden außer Haus. In dieser kurzen Zeit waren Wohnungseinbrecher unbemerkt in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gelangt. Entweder war die Hauseingangstüre nicht verschlossen, oder Mitbewohner hatten den Kriminellen auf Klingeln geöffnet, ohne zu kontrollieren, ob sie tatsächlich in das Haus durften.

Die Kriminellen hatten dann ausreichend Zeit, um die in den oberen Etagen gelegene Wohnungstür zu bearbeiten. Obwohl sie sich alle Mühe gegeben hatten und eindeutige Spuren ihrer gewaltsamen Einbruchsversuche an der Wohnungstür hinterlassen hatten, hielt das Zusatzschloß aber Stand und verhinderte ein Eindringen in die Wohnräume.

In Mehrfamilienhäusern haben Einbrecher immer noch viel zu oft viel zu leichtes Spiel. Wenn die Haustüre offen steht oder Mieter auf Klingeln ohne Nachfrage die Eingangstüre per Knopfdruck öffnen. Einmal im Treppenhaus suchen die Kriminellen sich eine unbewohnte Wohnung und brechen die Tür auf.

Technische Sicherungen bringen Einbrecher zur Verzweiflung. Fast jeder 2. Einbruch scheitert in Oberhausen schon jetzt an gut gesicherten Fenstern und Türen.

Wenn sie dann in seltenen Fällen doch die Scheibe einschlagen, sind aufmerksame Nachbarn die beste Versicherung.

Ohne sich selbst in Gefahr zu bringen rufen sie bei verdächtigen Wahrnehmungen in der Nachbarschaft schnell den Notruf 110 und informieren die Polizei.

Fast täglich sind die "Spezialtruppen" der Oberhausener Polizei gezielt auf der Suche nach den reisenden Einbrecherbanden. Teilweise gut sichtbar, teilweise im Verborgenen fahnden sie in den Stadtbezirken nach Verdächtigen, stoppen und kontrollieren sie. Dabei gewinnen sie wertvolle Informationen über beteiligte Personen, benutzte Fahrzeuge, Unterstützer und Helfer der Einbrecherbanden.

