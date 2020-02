Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Am 31.01.2020, gegen 12:00 Uhr ist es in Oberhausen an der Kreuzung Sterkrader Straße/Werthfeldstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen.

Ein Autofahrer (59) fuhr mit seinem Pkw auf der Werthfeldstraße. Ein weiterer (23) Autofahrer fuhr von der Linksabbiegerspur der Sterkrader Straße an. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 23jährige und seine Beifahrerin (54) wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw wurden abgeschleppt, es entstand ein geschätzter Sachschaden von über 16.000,00 Euro.

