POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar - 14 Wohnungseinbrüche angezeigt

Oberhausen (ots)

In der Zeit vom 24. bis zum 30. Januar 2020 wurden der Polizei Oberhausen 14 Wohnungseinbrüche angezeigt. In vier Fällen blieb es beim Versuch.

Die Polizei betont immer wieder, wie wichtig es ist, sein Heim mit zusätzlichen Sicherungen zu schützen. Dass das selbst hartnäckige Einbrecher vertreibt, beweist ebenfalls ein Fall aus der vergangenen Woche. Hierbei versuchte der Täter in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Er scheiterte zunächst am ersten Fenster, das durch zusätzliche Sicherungen den Versuchen des Kriminellen standhielt. Anschließend verschaffte er sich durch ein Gartentor Zugang zum hinteren Teil des Hauses. Hier versuchte er die Hintertür zu öffnen. Auch das misslang. Doch der Einbrecher gab nicht auf und versuchte sich an einem weiteren Fenster. Aber auch das war zusätzlich gesichert, so dass er schließlich seine Versuche abbrach und flüchtete.

Für uns ein Grund mehr daran zu erinnern, sich bei unseren Sicherheitsberatern über alle Möglichkeiten, auch für den kleinen Geldbeutel, zu informieren. Wir statten Ihnen auch gern einen Besuch ab und informieren Sie individuell - selbstverständlich kostenlos. Die Kriminalprävention erreichen Sie unter der Telefonnummer 0208-826 4511.

