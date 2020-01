Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Drogenfahrt in der Fußgängerzone

Oberhausen (ots)

Gestern, am Montag, den 27.01.2020 gegen 22:00 Uhr hat eine Polizeistreife einen Autofahrer (18) an-gehalten, der in der Fußgängerzone der Bahnhofstraße gefahren ist. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser Cannabis konsumiert hatte; der Drogentest reagierte positiv. Der junge Fahrer gab an, dass er zuletzt vor zwei Wochen Cannabis konsumiert habe. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und Anzeige erstattet.

