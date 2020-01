Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar - drei Wohnungseinbrüche angezeigt

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche wurden in Oberhausen drei Wohnungseinbrüche angezeigt.

In zwei Fällen blieb es beim Versuch. In einem Fall kletterte der Täter über Mülltonnen auf den Balkon einer Hochparterrewohnung und gelangte auf diese Weise in die Wohnung. Er durchsuchte mehrere Zimmer nach Beute und verschwand dann wieder über den Einstiegsweg.

Deshalb: Sichern Sie Ihre Fenster und Türen zusätzlich. Unsere Polizei-Experten zum Thema Einbruchschutz informieren Sie hierzu individuell und kostenlos. Sie erreichen die Kriminalprävention unter der Telefonnummer 0208-826 4511.

