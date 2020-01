Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einladung zur Fußgängerführerschein-Prüfung

Oberhausen (ots)

Liebe Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

wir laden Sie herzlich ein, an der Prüfung zum Fußgängerführerschein in der Luisen-Schule teilzunehmen. Die Prüfungen absolvieren nach und nach alle Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen in Oberhausener Grundschulen. Während die Kinder die Strecke im ersten Schuljahr übungsweise abgelaufen, wird es nun ernst: Vorab müssen im schriftlichen Test zehn Fragen beantwortet werden. Dann beweisen die Kids im praktischen Test, dass sie wissen, wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält. Durchgeführt wird die Prüfung von den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei Oberhausen, unterstützt von Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern. Wer Theorie- und den Praxis-Teil gut meistert, erhält im Anschluss daran direkt seinen Fußgängerführerschein. Für die meisten Schülerinnen und Schüler ist das ein ganz besonderer Augenblick ihr erstes Dokument in den Händen zu halten. Die Kinder werden auf diese Weise animiert, sich mit dem Thema Verkehrssicherheit zu beschäftigen.

Datum: Freitag, 24. Januar 2019

Uhrzeit: 8:00 Uhr

Ort: Luisen-Schule, Glockenstraße 25, 46045 Oberhausen

Über eine kurze Rückmeldung, wenn Sie daran teilnehmen möchten, würden wir uns sehr freuen. Auch bei Fragen können Sie sich gern an die Pressestelle der Polizei Oberhausen wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell