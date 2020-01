Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Taufschale aus Kirche gestohlen - Einbrecher machen vor nichts Halt

Oberhausen (ots)

In der Zeit vom 16.01.2020, 16:00 Uhr bis zum 17.01.2020 09:00 Uhr ist eine Taufschale aus einer Kirche gestohlen worden. Hinweise bitte an das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de. Unbekannte hatten die Seitentür der Christuskirche an der Nohlstraße aufgebrochen. Vor dem Altar rechts stahlen sie die Schale des Taufbeckens. Danach flüchteten die Unbekannten anscheinend durch die Notausgangstür der Sakristei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell