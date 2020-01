Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Räuber verletzen Senior in seiner Wohnung in Oberhausen Alstaden schwer - Zeugenaufruf bitte weitergeben!

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

In Oberhausen Alstaden ist am Dienstag, den 14.01.2020, gegen 21:00 Uhr ein Mann (85) in seiner Wohnung an der Püttstraße überfallen worden. Das Kommissariat 12 der Oberhausener Polizei sucht dringend Hinweise unter 0208 826-0 oder poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de.

Der Senior öffnete nach dem Klingeln die Tür und wurde durch zwei Personen zu Boden geschubst. Dabei verletzte er sich schwer. Die beiden Unbekannten stahlen unter anderem einen Fernseher 32 Zoll und eine Geldbörse mit Inhalt. Anschließend verließen sie die Wohnung ohne sich um den schwer verletzten Senior zu kümmern.

Es soll sich um zwei Personen handeln, eine der Personen ist männlich und sprach Akzent frei Deutsch. Beide Personen waren dunkel gekleidet und hatten Masken auf.

Am nächsten Morgen hörte ein Zeuge die Hilferufe des schwer Verletzten und sorgte für Hilfe. Der Senior wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

https://fcld.ly/4bie54a

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell