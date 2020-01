Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fotofahndung - Wer kennt den Gesuchten?

Oberhausen (ots)

Ende August 2019 bestahlen unbekannte Diebe, vermutlich in einem Bus der Linie 093, eine Oberhausenerin, die ihre Handtasche am Rollator mitführte. Mit ihrer EC-Karte stahl der gesuchte Täter noch am selben Tag mehrfach Geld von ihrem Konto.

Wer kennt den Gesuchten?

Wer kann Hinweise auf seine Identität oder seinen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt das KK22 telefonisch (0208 8260) oder als E-Mail (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

