Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Pizza geworfen - Frau verletzt

Oberhausen (ots)

In der Oberhausener Stadtmitte ist es gestern, am 14.01.2020 gegen 17:00 Uhr zu einem Streit in einer Pizzeria gekommen, bei dem eine Frau verletzt worden ist.

Eine Frau (54) ärgerte sich über die Zubereitung ihrer Pizza. Aus Wut warf Sie diese quer durch die Pizzeria. Um welche Pizza es sich gehandelt hat, ist nicht bekannt.

Bei der Aussprache und dem darauf folgenden Streit schlug der Pizzabäcker (42) die Frau. Dabei verletzte sich die Frau leicht.

Die Oberhausener Polizei nahm eine Anzeige auf.

(Bei dem Bild handelt es sich um eine symbolische Darstellung, da die ursprüngliche Version der Pizza nicht bekannt ist und auch wohl nicht mehr in diesem Zustand zur Verfügung steht.)

