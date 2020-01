Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Oberhausen (ots)

Am 13.01.2020 gegen 01:15 Uhr befuhr ein 28jähriger gebürtiger Essener mit einem Citroen die Virchowstraße in östlicher Richtung. Er kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit einem geparkten Kia, den er auf einen geparkten Opel aufschob. Er gab an, dass er kurz abgelenkt gewesen wäre. Die eingesetzten Beamten hatten schnell einen Verdacht, was die Ursache für den Verkehrsunfall gewesen sein könnte. Der 28jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde einer Polizeiwache zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Einen Führerschein konnte der Unfallfahrer auch nicht vorweisen. Ebenfalls hat der Unfallverursacher keinen festen Wohnsitz und er wurde daher vorläufig festgenommen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. (Bru.)

