Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Quad überschlägt sich

Oberhausen (ots)

Gestern, 06.01.2019, gegen 20:00 Uhr ist es in Oberhausen Sterkrade zu einem Verkehrsunfall mit einem Quad gekommen, der Fahrer ist dabei leicht verletzt worden.

Eine Frau (20) fuhr mit ihrem Pkw die Bahnstraße in Fahrtrichtung Holten Markt. An der Kreuzung Bahnstraße/Siegesstraße wollte sie nach links in die Siegesstraße abbiegen. Ein Quadfahrer (20) kam ihr entgegen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Das Quad überschlug sich. Der Fahrer verletzte sich dabei und wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dazu entstand ein Sachschaden von über 5000,00 Euro.

