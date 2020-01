Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Am 05.01.2020, gegen 04:30 Uhr, befuhr ein 34jähriger Opel-Fahrer die Buschhausener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In der Bundesbahnüberführung, zwischen Katharinenstr. und Duisburger Str., kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Brückenmauerwerk. Bei Eintreffen der Polizei stand der Pkw ca. 90 m von der Anstoßstelle entfernt auf der Fahrbahn der Buschhausener Straße. Durch den Aufprall wurde der 30jährige Beifahrer schwer verletzt und mit dem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt. Der Unfallverursacher gab an, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war der Pkw nicht zugelassen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Pkw wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro. (PT)

