POL-OB: Unfallflucht - Haben Sie das Kennzeichen erkannt?

Die Ermittler vom Verkehrskommissariat suchen Zeugen, die am Neujahrstag (1.1.) eine Verkehrsunfallflucht an der Mülheimer Straße / Landwehr beobachtet haben.

Gegen 12 Uhr hielt ein 46-jähriger Mülheimer mit seinem grauen Renault Megane an der Ampel, als plötzlich ein weißer oder hellgrauer Kleinwagen mit OB-Kennzeichen auffuhr. Der Unfallverursacher hielt aber nicht an, sondern fuhr über die Linksabbiegerspur an ihm vorbei und flüchtete in Richtung Innenstadt.

+++ Haben Sie den Vorfall beobachtet?

+++ Können Sie Angaben zum Kennzeichen des Kleinwagens machen?

+++ Haben Sie Hinweise auf den Unfallverursacher oder den Abstellort seines Unfallfahrzeuges?

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat telefonisch (0208 8260) oder als Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

