POL-OB: Autofahrer rauchte Joint

Am 02.01.2020 gegen 02:30 Uhr hat eine Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein Autofahrer (20) aus den Niederlanden unter Drogen in Oberhausen gefahren ist.

Einer Oberhausener Polizeistreife fiel der Pkw auf der Mülheimer Straße auf. Er war in Richtung Sterkrade unterwegs. Die Streife fuhr hinterher und führte dann an der Konrad-Adenauer-Allee, kurz vor der Autobahn 516, eine Kontrolle durch.

Aufgrund der Reaktion des Mannes und auffälliger körperlicher Merkmale wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser schlug dann tatsächlich auf Cannabis an. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass er in den Niederlanden einen Joint geraucht habe und anschließend mit seinen Freunden nach Deutschland gefahren sei. Eine Blutprobe wurde entnommen, eine Sicherheitsleistung festgelegt, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.

