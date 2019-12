Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit Motorroller - Sozius schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Am 28.12.2019, gegen 18.10 Uhr befuhr ein 54-jähriger Niederländer mit einem Motorroller und Sozius (51-jährige Niederländerin) die Duisburger Straße. An der Kreuzung Concordiastraße fuhr er nach gegenwärtigen Ermittlungsstand bei rotlichtzeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort mit einem querenden PKW zusammen. Er wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, der Sozius erlitt schwere Verletzungen und verblieb zur stationären Behandlung im Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden im Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen durchgeführt. (Ste).

Rückfragen bitte an:

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell