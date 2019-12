POL-OB: Verkehrsunfall - Fußgänger schwer verletzt

Polizeipräsidium Oberhausen

Am Sonntag, 22.12.2019, gegen 16.45 Uhr befuhr ein 69-jähriger PKW-Fahrer aus Mülheim an der Ruhr die Straße Dümpterkamp in Richtung Wehrstraße. In Höhe der Haus-Nr. 24 geriet er in einer Engstelle zu weit nach rechts und erfasste einen auf dem Gehweg in gleicher Richtung laufenden 54-jährigen Fußgänger. Dieser wurde schwer verletzt und nach Erstversorgung am Unfallort einem Krankenhaus zugeführt. Ermittlungen zur Unfallursache werden im Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen durchgeführt. (Ste)

