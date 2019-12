Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 68jährige in Oberhausen mit Messer angegriffen

Oberhausen (ots)

Am Mittwoch, den 18.12.2019, gegen 18:00 Uhr ist eine Frau (68 Jahre) in Oberhausen Alsfeld an der Laubstraße mit einem Messer angegriffen worden. Die Polizei sucht Zeugen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Die Frau befand sich auf der Laubstraße und wollte nach links in den Fußweg zum Reinekering gehen. Ein Unbekannter kam von hinten, bedrohte sie mit einem Messer und forderte Geld. Es kam zu einem Gerangel, bei dem die Frau zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Täter flüchtete ohne Beute zu Fuß in Richtung Sterkrader Wald. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei gerufen. Täterbeschreibung: männlich, circa 180cm groß, 20-30 Jahre alt, schwarzer knielanger Anorak, schwarze Hose, schwarze Schuhe, trug ein Tuch über Mund und Nase.

