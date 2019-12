Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gut gesicherte Wohnungstüre - Einbruch vereitelt

Eine fest in den Wänden verankerte massive Zusatzsicherung der Wohnungstüre ließ gestern (18.12.) Wohnungseinbrecher verzweifeln. Die Türe hielt den Einbruchsversuchen stand, die Kriminellen zogen ohne Beute ab und werden jetzt von der Polizei gesucht.

Die Bewohner hatten ihre Wohnung auf der Christoph-Schlingensief-Straße am Nachmittag nur für etwas mehr als zwei Stunden verlassen.

Wie die Einbrecher in das von 25 Mietparteien bewohnte Mehrfamilienhaus gelangten, ist derzeit noch unklar.

Oft sind Hauseingangstüren aber unverschlossen und können von jedem geöffnet werden. Sein die Türen verschlossen, klingeln die Kriminellen aber auch bei den Bewohnern und hoffen darauf, dass ihnen ohne Nachfrage geöffnet wird. Einmal im Hausflur brechen sie dann die Wohnungstüren Ihrer Nachbarn auf, die gerade nicht zuhause sind.

++ Lassen Sie Unbefugte nicht unkontrolliert in Ihr Mehrfamilienhaus!

++ Öffnen Sie die Eingangstüre nur Berechtigten!

++ Sofort Notruf110 bei verdächtigen Wahrnehmungen im Treppenhaus wählen!

Die Polizisten wünschen sich von den Oberhausenerinnen und Oberhausenern im gemeinsamen Kampf gegen die Wohnungseinbrecher, dass sie auch auf verdächtige Personen und ungewöhnliche Geräusche in Ihrer Nachbarschaft achten und verdächtige Wahrnehmungen immer und schnell per Notruf 110 melden.

In Oberhausen scheitern fast der Hälfte aller angezeigten Wohnungseinbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen. Unsere Polizeiexperten beraten sie kostenlos auch in Ihren eigenen 4-Wänden. Termine erhalten Sie im Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz unter der Telefonnummer 0208 826 4511.

