Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schwerer Raub in Alstaden

Oberhausen (ots)

Am 15.12.2019 gegen 01:00 Uhr ist ein junger Mann (20) an der Ecke Roonstraße/Schmiedstraße in Oberhausen-Alstaden überfallen worden. Hinweise bitte an das Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Drei männlichen Personen bedrohten den jungen Mann an der Roonstraße mit einer silbernen Handfeuerwaffe (möglicherweise nicht echt) und forderten seine Sachen. Er weigerte sich und riss sich los. Dabei büßte er seine Jacke ein, in der sich ein Handy befand. Zwei flüchteten in Richtung Bebelstraße, einer vermutlich in Richtung Stadt. Ein Autofahrer hielt an und verständigte die Polizei.

Beschreibung: männlich, südländisches Aussehen, dunkle Kleidung, Alter zwischen 15 und 16 Jahre, eine Person mit Vollbart, Kapuzenpullover, Käppi, eine Person dickere Statur, eine Person mit auffallend kleiner Körpergröße.

Die kleine Person und die Person mit dem Vollbart sind in Richtung Bebelstraße geflüchtet. Der andere vermutlich in die entgegengesetzte Richtung.

