Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfallflucht in Alstaden - Fiesta stark beschädigt

Oberhausen (ots)

In der Zeit vom 13.12.2019 gegen 14:00 Uhr bis zum 14.12.2019 gegen 09:00 Uhr ist es zu einer Unfallflucht an der Straße "Kuhle" in Alstaden gekommen. Ein grauer Ford Fiesta ist stark beschädigt worden. Er weist mehrere Kratzer und Dellen auf, der geschätzte Gesamtschaden liegt bei über 3.000 Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen sucht Zeugen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

