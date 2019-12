Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: "Schlüssel vergessen" - Mit über 90km/h über die Essener Straße geheizt

Oberhausen (ots)

Am 10.12.2019 gegen 21:00 Uhr ist ein 27-jähriger Mann mit seinem Pkw aus Bottrop auf der Essener Straße in Richtung Essen mit einer Geschwindigkeit von 98 km/h gemessen worden; erlaubt sind dort 50 km/h. Nach Abzügen bleiben vorwerfbare 95 km/h. Das bedeutet ein Bußgeld in Höhe von 200,00EUR, sowie zwei Punkte und ein Fahrverbot von einem Monat. Er hatte es besonders eilig und erklärte: "Ich habe einen Schlüssel vergessen!"

