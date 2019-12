Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mutige Frau verjagt Räuber

Oberhausen (ots)

Am Freitag, den 06.12.2019 gegen 22:30 Uhr ist eine 67jährige Frau in einer Trinkhalle an der Lothringer Straße in Oberhausen Stadtmitte überfallen worden. Das Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen sucht Hinweise und Zeugen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Ein unbekannter Mann drang in die Trinkhalle ein, bedrohte die Frau mit einem Gegenstand und forderte Bargeld. Die Frau schrie laut um Hilfe und forderte den Mann auf, den Kiosk zu verlassen. Tatsächlich gab dieser auf und lief zu Fuß ohne Beute in Richtung Grenzstraße weg.

Erste Täterbeschreibung: männlich circa 1,50m dunkle Hose Pullover (Camouflage-Optik) schwarze Kapuzenweste rotes Tuch am Hals, über die Nase gezogen war möglicherweise dunkelhäutig

