Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zahlreiche verkratzte PKW in Oberhausen Dümpten

Oberhausen (ots)

Am Sonntag, gegen 03:00 Uhr, meldete sich ein Anwohner der Dieckerstraße in Oberhausen Dümpten und gab an, dass sein PKW Kratzspuren aufweise.

Bei der Tatortaufnahme wurden dann allerdings mindestens 30 beschädigte PKW festgestellt. Die Ermittlungen dauern aktuell weiterhin an.

Zeugenaufruf: Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0208 / 826 - 0 mit der Polizei Oberhausen in Verbindung zu setzen.

(RS)

