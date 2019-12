POL-OB: Folgemeldung: Essen/Oberhausen: Kripo Essen ermittelt nach Wohnungsbrand in Oberhausen - Mordkommission eingerichtet - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Oberhausen

Folgemeldung: Essen/Oberhausen: Kripo Essen ermittelt nach Wohnungsbrand in Oberhausen - Mordkommission eingerichtet - Polizei sucht Zeugen

Oberhausen

Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Langemarkstraße in Oberhausen gestern Abend (Donnerstag, 5. Dezember gegen 22:30 Uhr) hat die Kripo Essen die weiteren Ermittlungen übertragen bekommen.

Nach derzeitigen Informationen sollen ein oder mehrere Personen gewaltsam in die Wohnung im fünften Stock des Mehrfamilienhauses eingedrungen sein. Kurz darauf brach dort ein schwerer Brand aus.

Anschließend sollen mehrere unbekannte Personen aus dem Haus geflüchtet sein. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizei Oberhausen konnten die Personen unerkannt fliehen.

Es soll sich bei den Geflüchteten um eine drei- bis fünfköpfige Gruppe Männer gehandelt haben, alle dunkel gekleidet. Zudem trugen sie Kapuzen.

Mindestens eine Person wurde durch das Brandgeschehen lebensgefährlich verletzt (36), drei weitere Personen (29/34/60) leicht.

Die restlichen Bewohner wurden evakuiert. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Der Polizei Essen wurden die Ermittlungen übertragen und eine Mordkommission eingerichtet. Nun sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand und den Hintergründen nennen können.

Die Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11, zuständig für Brand- und Kapitalverbrechen, unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

