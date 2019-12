Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: BMW gestohlen - Hinweise gesucht

Oberhausen (ots)

Ein BMW 1er (Wert circa 5000 Euro) ist in der Zeit vom 26.11.2019 bis zum 04.12.2019 an der Tannenbergstraße in Oberhausen entwendet worden.

Der PKW stand in Fahrtrichtung Mülheimer Straße hinter dem Zebrastreifen auf der rechten Seite zwischen den Bäumen. Hinweise bitte an das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen unter 0208 8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell