Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verletzte nach Unfallflucht am Höhenweg

Oberhausen (ots)

Am 27.11.2019, gegen 18:30 Uhr ist eine Fußgängerin (53 Jahre alt) in Sterkrade am Höhenweg angefahren und leicht verletzt worden. Der beteiligte Autofahrer flüchtete.

