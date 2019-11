Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

Achtung! Die Anzahl der angezeigten Wohnungseinbrüche ist in der vergangenen Woche leider wieder angestiegen. In elf Fällen ermittelt die Polizei. Fünf dieser Fälle gelangen nicht, weil Fenster und Türen gut gesichert, oder Nachbarn wachsam waren.

Gerade in der Weihnachtszeit sind Wohnungseinbrecher in Oberhausen erfahrungsgemäß besonders aktiv. Wir sind fast täglich mit unseren "Spezialtruppen" in Oberhausener Stadtteilen auf der Suche nach den Kriminellen.

Gut gesicherte Türen und Fenster sind aber ein wichtiger Schutz vor Wohnungseinbrüchen. Leisten gut gesicherte Wohnungen und Häuser mehrere Minuten Widerstand gegen die Einbruchsversuche, geben die Täter in den meisten Fällen auf und ziehen weiter.

Unsere Polizeispezialisten beraten Sie kostenlos - auch in Ihren eigenen 4-Wänden!

Terminabsprachen unter 0208 826 4511

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



