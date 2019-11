Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei Mazda CX 5 in einer Nacht gestohlen

Oberhausen (ots)

Gleich zwei Mazda CX-5 L Skyactiv sind am 18.11.2019 in Oberhausen gestohlen worden. Das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen sucht Zeugen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Ein roter CX 5 verschwand in der Zeit vom 18.11., 18:00 Uhr bis 19.11.2019, 06:00 Uhr aus einer Einfahrt in Sterkrade Mitte am Postweg; Wert über 25.000 Euro. Ein weißer CX 5 wurde vermutlich in der Zeit vom 18.11., 20:00 Uhr bis 19.11.2019, 10:00 Uhr von einem Parkplatz an der Kirchhellener Straße (Oberhausen Alsfeld) gestohlen; Wert über 43.000 Euro.

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell