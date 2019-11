Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei Oberhausen sucht Videos und Fotos von Massenschlägerei nach Sportveranstaltung in KöPi-Arena

Im Anschluss an eine Sportveranstaltung (9.11.2019) in der Oberhausener KöPi-Arena (nähe Centro) gingen bei der Polizei zahlreiche Notrufe ein. Dutzende Personen schlugen sich auf einem nahegelegenen Parkplatz in einer regelrechten Massenschlägerei.

Jetzt fahnden die Ermittler öffentlich und suchen Videoaufnahmen, Fotos und Zeugen.

Alle verfügbaren Streifenwagenbesatzungen, unterstützt von weiteren sofort alarmierten Kräften aus den umliegenden Polizeibehörden, eilten zum Tatort, einem Parkplatzgelände an der Arenastraße/ Alte Walz. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen flüchteten zahlreiche Tatverdächtige über die umliegenden Fußwege und Straßen. Drei bereits polizeibekannte Tatverdächtige aus Köln und Dortmund (Alter zwischen 23-28 Jahre) wurden von den Polizisten, die teilweise Pfefferspray einsetzten, vorläufig festgenommen.

Ein Tatverdächtiger hatte sich in einem Auto verbarrikadiert. Die Polizisten entglasten den Wagen und nahmen den Mann (23 Jahre) dann ebenfalls vorläufig fest.

EK Rampe ermittelt

Die Ermittlungskommission "EK Rampe" der Polizei Oberhausen, die bereits mit der Aufklärung der Hooligan-Massenschlägerei am Bahnhof Sterkrade beauftragt war, hat auch die Untersuchungen dieser Straftat übernommen. Nach jetzigem Sachstand könnte es sich bei den Tatverdächtigen auch hier um Gewalttäter aus der Hooligan-Szene handeln.

Handyvideos und Fotos gesucht

Die Ermittler suchen jetzt NRW-weit nach Zeugen, die im Anschluss an den Besuch der MMA-Veranstaltung am vergangenen Samstag (9.11.2019) die Schlägerei beobachtet haben und fragen:

# Haben Sie Videos oder Fotos der Schlägerei, den Beteiligten oder deren Autos gemacht?

# Können Sie Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der Beteiligten geben?

Hinweise nimmt die EK-Rampe am Telefon (0208 8260) oder unter EK-Rampe.Oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

Hinweisportal der Polizei NRW aktiviert

Fotos und Videos der Massenschlägerei an der Oberhausener KöPi-Arena können Sie den Ermittlern auf dem Hinweisportal der Polizei NRW zur Verfügung stellen.

Folgen Sie einfach den genau beschriebenen Schritten zum erfolgreichen Up-load Ihrer Dateien.

