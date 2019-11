Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kontrollen am Saporoshje-Platz und im Bereich Hauptbahnhof gehen weiter

Oberhausen (ots)

Am 16.11.2019, gegen 14:00 Uhr hat eine Polizeistreife im Bereich des Saporoshje-Platzes einen Mann mit über 30 verpackten Einzelportionen Marihuana festgenommen.

Der Mann (25 Jahre) aus Eritrea entfernte sich schnell, als er die Streife sah. Bei einer Kontrolle gab er an, er warte auf einen Freund und will mit diesem zu einem Frisör gehen. Bei einer Durchsuchung wurden schließlich über 30 Druckverschlusstütchen Marihuana gefunden. Er gab weiter an, er sei kein Dealer und habe die Drogen gerade gekauft. Die Ermittlungen dauern an.

