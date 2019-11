Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Oberhausener nach Androhung seines Suizides festgenommen.

Oberhausen (ots)

Am 15.11.2019, um 20:15 Uhr wurde die Polizei zu einem Randalierer in der Straße "Auf der Höchte 1" gerufen. Hier stellte sich heraus, dass eine Frau sich von ihrem 35-jährigen, psychisch erkrankten Mann getrennt hatte. Dieser verschaffte sich dann gewaltsam Zutritt zu ihrer Wohnung und verbarrikadierte sich dort. Die Frau sowie die drei gemeinsamen Kinder befanden sich nicht in der Wohnung. Den Einsatzkräften drohte er, sich aus dem Fenster zu stürzen. Die Wohnung befand sich im 2. OG. Die Feuerwehr war mit Sprungtüchern und einem Notarzt vor Ort. Der Wohnkomplex wurde abgesperrt. Der Zugriff erfolte durch angeforderte Spezialkräfte in der Wohnung. Die Person blieb unverletzt und wurde einer psychiatrischen Untersuchung zugeführt.

(ThHa)

