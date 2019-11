Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Nach Verdacht des schweren Raubes in Osterfeld - Mutmaßlicher Räuber festgenommen

Oberhausen (ots)

Am Samstag, den 9. November 2019 hat die Oberhausener Polizei nach langen Ermittlungen einen jungen Mann wegen mutmaßlichen schweren Raubes mit einem Haftbefehl festgenommen. Er wurde noch am Wochenende in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Am 26.01.2019 soll ein 17-Jähriger in Osterfeld mit einem Messer bedroht und anschließend ausgeraubt worden sein. Ungewöhnlich war, dass der Täter mit dem überfallenen 17-Jährigen über mehrere Straßen durch Osterfeld gelaufen sein soll (wir berichteten am 31.01.2019 siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/4180689).

Aufgrund von Zeugenaussagen und akribischen Nachforschungen konnte ein mutmaßlicher Täter ermittelt werden. Bei einer Lichtbildvorlage wurde er zweifelsfrei wiedererkannt.

Es handelt sich um einen polizeilich bekannten jungen Mann (24 Jahre alt), der schon mehrfach wegen unterschiedlicher Delikte verurteilt wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ das Amtsgericht Oberhausen am 30.09.2019 einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen.

Am Samstag (09.11.2019) gelang es dem Oberhausener Einsatztrupp den Täter in Oberhausen festzunehmen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überführt, in der er nun auf sein Gerichtsverfahren wartet.

