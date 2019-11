Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei Oberhausen unterstützt das Polizeipräsidium München - Ermittlungen wegen Computerbetrug führen zur Feststellung eines Tatverdächtigen in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Anfang der Woche (4.11.) fahndeten die Oberhausener Ermittler vom Betrugskommissariat 21 mit einem Foto nach einem Verdächtigen. Die Fotofahndung führte zu einem unerwartet schnellen Erfolg. Schon weniger als zwei Stunden nach der Veröffentlichung hatten Zeugen den Verdächtigen erkannt und die Oberhausener Polizisten informiert. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daraufhin kommentarlos aus den Medien gelöscht, um den Erfolg der anschließenden Maßnahmen nicht zu gefährden .

Die Polizei München schreibt heute:

"Bei der Münchner Kriminalpolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Computerbetrug geführt. Hier hatte ein Geschädigter im August 2018 Anzeige erstattet, da im Zeitraum von elf Tagen von seinem Bankkonto unberechtigterweise mehrere Abbuchungen geringer zweistelliger Beträge auf zwei bestimmte Konten transferiert wurden (Gesamtwert knapp über 100 Euro). Bei den Zielkonten konnte ermittelt werden, dass diese durch eine unbekannte Person mit fremden Personalien und ge- bzw. verfälschten luxemburgerischen Personalausweisen eröffnet wurden.

Insgesamt konnten sieben Bankkonten ermittelt werden, die alle durch den gleichen Täter mittels PostIdent bzw. VideoIdent in betrügerischer Absicht eingerichtet wurden. Diese Konten wurden genutzt, um Transaktionen durchzuführen und den Geldfluss zu verschleiern. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurden von diesen Konten mehrere tausend Euro unter anderem an Geldautomaten in Oberhausen ausgezahlt.

Aufgrund festgestelltem Bildmaterials bei den Kontoeröffnungen besaß man schließlich Lichtbilder des Täters. Einer Öffentlichkeitsfahndung wurde daraufhin durch die Staatsanwaltschaft München I zugestimmt. Wegen des Bezugs zu Oberhausen wurde von Seiten der Münchner Kriminalpolizei nun mit der Polizei Oberhausen Kontakt aufgenommen.

Die Veröffentlichung von Lichtbildern führte innerhalb kürzester Zeit zur Identifizierung eines Tatverdächtigen.

Am Freitagmorgen (8.11.) wurde mit Unterstützung der Oberhausener Polizei eine Durchsuchung in der Wohnung des Tatverdächtigen, eines 24-jährigen Oberhauseners durchgeführt, bei der diverses Beweismaterial sichergestellt wurde. Die Ermittlungen in dieser Sache werden auch weiterhin durch die Münchner Kriminalpolizei geführt."

