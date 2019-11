Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Bewohner nach Einbruch in seiner Wohnung festgenommen - Verdacht auf Drogenhandel

Oberhausen (ots)

Eine interessante Entdeckung machten Polizisten, die am Samstagabend (9.11.) zu einem Wohnungseinbruch auf der Beethovenstraße gerufen wurden. Nachbarn hatten die aufgebrochene Wohnungstüre im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses entdeckt und sie sofort über den Notruf 110 verständigt.

In der Wohnung lagen in allen Räumen Betäubungsmittel, szenetypisches Konsum- und Verkaufszubehör mit den entsprechenden Gerätschaften herum. Dazu fanden die Drogenfahnder bei der genaueren Durchsuchung, die mit einem Durchsuchungsbeschluss zeitnah angeordnet worden war, größere Mengen Bargeld, so dass alles auf einen Handel mit BTM in dieser Wohnung hindeutete.

Gerade als die Fahnder schon wieder abrücken wollten, fuhren plötzlich drei Autos, besetzt mit insgesamt sieben Personen, vor dem Haus vor.

Die Drogenfahnder gaben sich als Polizisten zu erkennen und überprüften die Fahrzeuginsassen. Unter ihnen war auch der 24-jährige Wohnungsinhaber, den sie sofort vorläufig festnahmen und ihn ins Polizeigewahrsam brachten.

Von seinen Begleitern, drei Frauen (19/20/47) und drei Männer (20/21/38), die aus Borken, Bottrop und Velen kamen, überprüften die Polizisten die Personalien.

Die weiteren Ermittlungen sollen jetzt die Hintergründe des Wohnungseinbruchs beleuchten und klären, ob sich der Verdacht des illegalen Drogenhandels gegen den Wohnungsinhaber erhärtet.

Alle Drogen, das Bargeld und weitere Beweismittel bleiben solange in der Obhut von Polizei und Justiz.

