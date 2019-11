Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Vierzehnjähriger mit Messer bedroht und beraubt

Oberhausen (ots)

Am 08.11.2019, zwischen 19:00 und 20:00 Uhr, ist ein Jugendlicher (14 Jahre alt) im Bereich des Centro, auf dem Weg zum "Tiger Jump" mit einem Messer bedroht und beraubt worden. Zeugen melden sich bitte unter 0208 8260 oder unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de. Der Junge traf sich in der Nähe des Riesenrads am Centro mit Freunden. Dort wurden sie zunächst von mindestens vier Personen beobachtet, die nach kurzer Zeit zu ihnen kamen und Geld forderten. Drei der Jungen rannten weg, den 14-Jährigen bedrohte einer der Täter ihn mit einem Messer. Ein weiterer Täter hielt dabei ebenfalls ein Messer in der Hand. Der Überfallene gab den Vieren daraufhin seine Tasche. Die vier brachten ihn unter einem Vorwand dazu mit ihnen zum "Tiger Jump" zu gehen. Er wurde getreten und geschubst. Dann flüchteten die Räuber mit der geraubten Tasche. Beschreibung: alle vier waren dunkel gekleidet, hatten schwarze Haare und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Zwei Täter hatten einen Oberlippenbart, einer trug eine Wellensteinjacke und einer hatte eine Zahnspange. Ein Streifenwagen überprüfte im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung kurz darauf mehrere verdächtige Jugendliche (15-17 Jahre alt). Ob sie mit dem Raub in Verbindung stehen, werden die weiteren Ermittlungen ergeben.

