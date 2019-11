Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Öffentlichkeitsfahndung - Diebstahl im Drogeriemarkt

Oberhausen (ots)

Am Montag, dem 21.08.2019, wurde einer Geschädigten die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen, indem eine der beiden Täterinnen die Geschädigte ansprach und dadurch ablenkte, während die zweite Täterin in die Handtasche der Geschädigten griff, die am Einkaufswagen hing und die Geldbörse an sich nahm.

Die zweite Täterin hat einen deutlich erkennbaren Buckel. Wo sind die beiden Täterinnen bekannt? Wer kann Hinweise zur Identität der Täterinnen geben?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 der Polizei Oberhausen telefonisch (0208 8260) oder als Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



