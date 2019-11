Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche haben Oberhausener ihre Polizei in acht Fällen nach einem Wohnungseinbruch alarmiert.

Drei Mal gelangten Einbrecher unbemerkt in die Treppenhäuser von Mehrfamilienhäusern. Dort hatten sie ausreichend Zeit sich die Wohnungen auszusuchen, deren Mieter gerade nicht zuhause waren.

Vier Reihenhäuser und ein Einfamilienhaus waren ebenfalls betroffen.

In zwei dieser Fälle gelang den Tätern das Eindringen in Wohnungen nicht, weil Türen und Fenster gut gesichert oder Nachbarn wachsam waren. Achtung!

Die Kriminellen sind jetzt wieder in den frühen Morgen- und Tagesstunden unterwegs. .

In Oberhausen scheitern fast der Hälfte aller angezeigten Wohnungseinbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen. Unsere Polizeiexperten beraten sie kostenlos auch in Ihren eigenen 4-Wänden. Termine erhalten Sie im Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz unter der Telefonnummer 0208 826 4511.

