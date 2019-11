Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wer kennt den E 280 CDI mit gefälschten Kennzeichen?

Oberhausen (ots)

In Oberhausen sind die Bezirksdienstbeamten täglich mit Streifenwagen, auf dem Fahrrad oder zu Fuß in ihren 21 Polizeibezirken unterwegs. Dabei haben sie ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen in der Nachbarschaft und pflegen gleichzeitig einen engen Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Institutionen.

Auf ihren Streifen fallen auch kleine Veränderungen im Revier schnell auf. Gestern war es ein schwarzer Mercedes, der auf dem Uhlandplatz abgestellt war.

Einem Bezirksbeamten fiel an dem Auto das verdächtige Kurzzeitkennzeichen auf. Eine Überprüfung bestätigte seinen Verdacht: Das Kennzeichen war seit September ungültig.

Der Polizist nahm den Wagen genau unter die Lupe. Aus dem Kennzeichen war die Umweltplakette herausgekratzt worden. Der Beamte ließ daraufhin das Auto durch einen Abschleppdienst öffnen und sicherstellen.

Der Daimler war, das haben dann die weiteren Recherchen ergeben, schon im April an einen Autohändler verkauft worden. Anfang Oktober tauchte das Auto dann mit schwedischen Kennzeichen in Duisburg auf und wurde nun in Oberhausen mit deutschen Kurzzeitkennzeichen vorgefunden.

Wer den Daimler in Oberhausen abgestellt hatte, ist jetzt Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Haben Sie gesehen, wer mit dem schwarzen Mercedes E 280 CDI unterwegs war oder ihn am Uhlandplatz abgestellt hat?

Können Sie einen Hinweis auf die Identität oder den Aufenthaltsort des aktuellen Fahrzeugbesitzers oder -nutzers geben?

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat telefonisch (0208 8260) oder als E-Mail (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgege

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen