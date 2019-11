Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Tödlicher Arbeitsunfall auf der A3

Oberhausen (ots)

Am heutigen Montagvormittag (04.11.), gegen 10 Uhr, kam es an einer Baustelle auf der A3, in Fahrtrichtung Arnheim, zwischen dem Autobahnkreuz Oberhausen-West und Oberhausen-Holten, zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 24-jähriger Arbeiter verstarb. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist der junge Mann von einem Bagger überrollt worden.

Die Polizei Oberhausen und der Arbeitsschutz der Bezirksregierung Düsseldorf ermitteln derzeit die näheren Umstände des Arbeitsunfalls.

