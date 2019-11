Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall - Fahrzeugführerin unter Alkoholeinwirkung

Oberhausen (ots)

Am 01.11.2019 gegen 06.05 Uhr befuhr eine 25-jährige Essenerin die Mülheimer Straße in südliche Richtung. In Höhe der Haus-Nr. 397 kam sie mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei geparkte PKW. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, die Gesamtschadenssumme wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Trunkenheitsfahrt, ein Alkoholvortest bestätigte diesen Verdacht. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden im Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen durchgeführt. (Ste)

