Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Drogenfahnder lassen nicht locker - Kommissar Zufall unterstützt bei Festnahme

Oberhausen (ots)

Drogenfahnder vom Oberhausener KK12 waren gestern (30.10.) in einer anderen Ermittlungssache auf der Goebenstraße im Einsatz. Auf der Anfahrt beobachteten sie zufällig einen polizeilich bekannten 26-jährigen Algerier, wie er vermutlich gerade ein Drogengeschäft abwickelte. Die Fahnder brachten sich in Position und entdeckten so das Depot des Verdächtigen. Mit hinzugerufenen Polizisten nahmen sie den Mann fest. In seinem Drogenversteck entdeckten die Ermittler verkaufsfertig abgepackte Betäubungsmittel.

Die Drogen, das bei ihm aufgefundene Bargeld und sein Mobiltelefon stellten sie sicher.

Den Rest der Nacht verbrachte der Algerier im Polizeigewahrsam. Im täglichen Kampf gegen die Drogenkriminalität in Oberhausen brauchen die Polizisten die Unterstützung aller Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Informieren Sie die Polizei per Notruf 110 schnell über verdächtige Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft.

Die Polizisten kommen dann schnell und überprüfen das...

