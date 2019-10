Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfallflucht auf der Katharinenstraße - Ermittler suchen den Zeugen

Oberhausen (ots)

Zwischen 18:00 am Sonntag (27.10.) und 19:00 Uhr am Montag (28.10.) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Katharinenstraße (Höhe Haus Nummer 31) einen geparkten schwarzen BMW.

Montagabend klingelte ein unbekannter Mann bei dem Fahrzeughalter und fragte, ob sein Auto beschädigt worden sei. Bei einer Überprüfung am Auto wurde aufgrund der Dunkelheit zunächst aber keine Beschädigung erkannt. Erst am nächsten Tag waren Unfallspuren im Tageslicht an der Beifahrertüre sichtbar.

Die Ermittler vom Unfallkommissariat bitten nun den unbekannten Zeugen sich telefonisch (0208 8260) oder per Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) zu melden.

