Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei Abbiegeunfälle - Zwei schwer verletzte Fußgängerinnen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen übersahen gestern (28.10.) Autofahrer beim Abbiegen Fußgänger, die in diesem Moment die Straße überquerten.

Kurz vor acht Uhr beobachteten Zeugen eine 63-jährige Fußgängerin, die bei Grünlicht an einer Ampel die Mülheimer Straße überqueren wollte. Noch während sie auf der Fahrbahn war, wechselte die Ampel auf Rotlicht. Ein 53-jähriger Renault-Fahrer bog in diesem Moment, ebenfalls bei Grünlicht für seine Fahrtrichtung, von der Hermann-Albertz-Straße auf die Mülheimer Straße ab. Dabei übersah er die Fußgängerin und verletzte sie bei einem Zusammenstoß so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Nur wenige Stunden später (12:15 Uhr) ereignete sich ein fast identischer Unfall auf einer Fußgängerfurt an der Bebelstraße / Alstadener Straße. Dort wurde eine 78-jährige Oberhausenerin beim Überqueren der Fahrbahn von einem 28-jährigen Essener Ford-Fahrer übersehen und angefahren. Die Seniorin erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Polizisten appellieren an die Autofahrer, beim Abbiegen immer doppelte Sorgfalt an den Tag zu legen.

Fahren Sie der Situation angepasst nur so schnell, dass Sie rechtzeitig anhalten können!

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell