POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar - Acht Wohnungseinbrüche angezeigt - Gefahr noch nicht gebannt! - Polizeiexperten beraten Sie bei 24. Oberhausener Sicherheitstagen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche haben Oberhausener ihre Polizei in acht Fällen nach einem Wohnungseinbruch alarmiert. Drei dieser Straftaten scheiterten aber an gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn.

Ab 10:00 Uhr ist die Oberhausener Polizei heute und morgen (25.26.10.)auf den 24. Oberhausener Sicherheitstagen im BERO Einkaufszentrum - Concordiastraße 32 in 46049 Oberhausen - für Sie da.

Jeweils von 10 bis 18 Uhr, informieren unsere technischen Sicherheitsberater über alle Möglichkeiten, wie Sie Ihre eigenen vier Wände vor Kriminellen schützen können.

Am Sonntag (27.10.2019) beraten wir Sie interaktiv in einer Facebook-Sprechstunde über die vielen technischen Möglichkeiten zum Schutz gegen Wohnungseinbrecher.

Von 10 bis 12 Uhr können Sie Ihre Fragen posten. Wir antworten dann umgehend.

(https://www.facebook.com/events/487014651902846/)

Kostenlose technische Beratungen können Sie bei uns aber zu jedem Zeitpunkt auch telefonisch (0208 826 4511) absprechen.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

