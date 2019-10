Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei Oberhausen - 32-Jähriger nach mutmaßlichem versuchten Tötungsdelikt lebensgefährlich verletzt

In der vergangenen Nacht (23.10.) gerieten in einem Wohnheim auf der Oberhausener Marktstraße drei deutsche Bewohner in einen heftigen Streit.

Ein 32-jähriger Tatverdächtiger würgte dabei seinen ebenfalls 32-jährigen Kontrahenten, vermutlich mit dem Ziel ihn zu töten. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand stach ein weiterer Tatverdächtiger (29) mit einem Messer auf den Kopf des Angreifers ein, um das Würgen zu unterbinden.

Der Stich verursachte lebensgefährliche Verletzungen. Derzeit besteht immer noch akute Lebensgefahr.

Die beiden anderen tatbeteiligten Verdächtigen wurden von Polizisten festgenommen und in das Polizeigewahrsam transportiert.

Die genauen Tatumstände werden jetzt von einer Mordkommission ermittelt. Ob die Tat möglicherweise auch eine Nothilfesituation gewesen sein könnte, wird dabei ebenfalls beleuchtet.

