POL-OB: Facebook-Sprechstunde "Wie sichere ich meine 4-Wände gegen Wohnungseinbrecher?"

Am 27.10.2019 informieren Sie die Oberhausener Polizeiexperten in einer Facebook-Sprechstunde interaktiv über die technischen Möglichkeiten zum Schutz gegen Wohnungseinbrecher.

Von 10 bis 12 Uhr können Sie Ihre Fragen posten. Wir antworten dann umgehend.

(https://www.facebook.com/events/487014651902846/)

+++Medienvertreter sind herzlich eingeladen uns bei unserer Facebook-Sprechstunde hautnah zu begleiten! Anmeldungen über pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de)+++

In Oberhausen deuten sich auch in diesem Jahr erneut sinkende Fallzahlen an. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Gefahr durch reisende Einbrecherbanden bereits gebannt ist! Gut gesicherte Wohnungstüren leisten Einbrechern lange genug Widerstand, damit sie aufgeben.

Glauben Sie nicht? Ist aber so!

Etwa die Hälfte aller angezeigten Wohnungseinbrüche scheiterten in unserer Stadt an den gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn.

Anders als man es sich gemeinhin vorstellt, haben Einbrecher ein bestimmtes Zeitfenster, in dem sie versuchen in eine Wohnung einzudringen. Klappt es nicht wie geplant, lassen sie davon ab und versuchen es an einem anderen Tatobjekt. Deshalb appelliert die Polizei an Bürgerinnen und Bürger:

"Schöpfen Sie die Möglichkeiten aus, um Ihr Zuhause zu sichern."

Schon zwei Tage vor unserer Facebook-Sprechstunde informieren unsere Polizeiexperten Sie am Freitag (25.10.2019) und Samstag (26.10.2019), jeweils von 10 bis 18 Uhr, auf den 24. Oberhausener Sicherheitstagen im BERO Einkaufszentrum über alle Möglichkeiten zum Schutz der eigenen vier Wände vor Kriminellen.

Kostenlose technische Beratungen können Sie bei uns aber zu jedem Zeitpunkt auch telefonisch (0208 826 4511) absprechen.

