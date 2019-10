POL-OB: Oberhausener Drogenszene im Visier der Ermittler - Mehrere Verdächtige in Untersuchungshaft

Polizeipräsidium Oberhausen

Oberhausener Drogenszene im Visier der Ermittler - Mehrere Verdächtige in Untersuchungshaft

Oberhausen

Die Ermittler vom Oberhausener Drogenkommissariat (KK12) erhalten immer wieder Hinweise auf Verdächtige, die in der Drogenszene für kleinere oder auch größere Rauschgiftgeschäfte verantwortlich sein sollen.

In den vergangenen Monaten kamen sie mehreren Verdächtigen auf "die Schliche", die größere Mengen harter Drogen (Heroin, Kokain) illegal gehandelt haben sollen. Drei Verdächtige sitzen jetzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg in Untersuchungshaft.

Ein 46- jähriger Mann und seine 34- Jährige Ehefrau stehen im Verdacht am 16.10.2019 in den Niederlanden gekaufte Drogen in ihrem Auto über die Grenze geschmuggelt zu haben. Die Fahnder nahmen sie noch am Tattag vorläufig fest. Der Verdächtige gab in den späteren Vernehmungen zu, dass er bereits seit Anfang August fortlaufend Kokain zum Eigenkonsum aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt habe. Im Rahmen einer Durchsuchung bei dem Tatverdächtigen konnten die Polizisten neben Drogen auch zahlreiche Waffen finden.

Gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen (46) aus Oberhausen soll er dann einen Drogenhandel aufgebaut und betrieben und hierzu mehrere Läufer engagiert haben. Der 46-jährige Tatverdächtige wurde ebenfalls festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden die beiden männlichen Tatverdächtigen am 17.10.19 bzw. am 18.10.19 wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge bzw. wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

Gegen einen der beiden "Läufer", einen 53-jährigen Mann, der für die beiden Hauptverdächtigen Drogen in Sterkrade verkauft haben soll, bestand bereits ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung. Die Fahnder nahmen auch ihn fest (17.10.) und überstellten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Innerhalb weniger Wochen war dies ein weiterer Schlag der Drogenfahnder gegen die Sterkrader Drogenszene.

Bereits am Monatsanfang (2.10.) hatten sie gezielt einen Verdächtigen (46) in einem Linienbus kontrolliert. Der Beschuldigte soll große Mengen verkaufsfertig verpacktes Heroin dabei gehabt haben. Im Rahmen einer Durchsuchung fanden die Polizisten weitere Betäubungsmittel, eine Teleskopstange und mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealergeld.

Die Duisburger Staatsanwaltschaft beantragte auch für diesen Verdächtigen einen Haftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen. Auch er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

