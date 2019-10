Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Messerstecherei frei erfunden - Polizei zeigt Intensivtäter an

Oberhausen (ots)

Polizisten sind nicht selten stundenlang durchgängig in Oberhausen unterwegs, um die nach Priorität gestaffelten Einsätze nacheinander abzuarbeiten. In den Zeiten zwischen den Einsätzen erledigen sie dann noch den erforderlichen "Papierkram".

Da ist es sicher keine gute Idee die Oberhausener Streifenwagenbesatzungen, nur so zum Spaß, mit frei erfundenen schweren Straftaten zusätzlich zu binden.

Diese Gedanken machte sich ein 18-jähriger Intensivtäter eher nicht. Er soll gestern Abend (16.10.) aus einer Telefonzelle per Notruf 110 eine frei erfundene Messerstecherei am Hauptbahnhof gemeldet haben.

Als die Polizisten dann mit Blaulicht und Martinshorn aus ihren Streifenbezirken am Bahnhof anrückten, trafen sie lediglich den Oberhausener vor, der sich auch noch mit seiner Tat brüstete und die Polizei verhöhnte.

Die Beamten fanden das aber gar nicht so lustig und erstatteten Anzeige gegen den Mann, der allein in diesem Jahr bereits über 20 Mal im Zusammenhang mit der Begehung unterschiedlichster Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten war.

