POL-OB: 55-jährige Frau beraubt

Am Samstag, 12.10.2019, 19.30 Uhr, befand sich eine 55-jährige Oberhausenerin als Fußgängerin auf der Siegestraße in OB-Holten. In Höhe der Haus-Nr. 164 wurde sie von einem noch unbekannten Mann gestoßen und fiel zu Boden. Der Täter entriss ihr die Handtasche und flüchtete in Richtung Vennstraße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 20 Jahre, ca. 175 bis 180 cm groß; sportliche Figur; kurze schwarze Haare; bekleidet mit einem grauen Pullover und dunkler Hose. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei durchgeführt. Zeugen oder Personen, die Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei Oberhausen unter 0208 8260 oder per Email an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de zu melden. (Ste)

